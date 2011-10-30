-UUİ inşaatı tehlikeye girebilir MOSKOVA/CAPE CANAVERAL (A.A) - 30.10.2011 - Rus kargo gemisi bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gitmek üzere fırlatılırken, üst düzey Amerikalı havacılık-uzay yetkilisinden uyarı geldi. ABD'nin Rusya ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na katkı sağlayan Birleşik Fırlatma Dairesi'nin başkan yardımcısı George Sowers, "UUİ'nin inşaatı ve yaşaması tehlikeye girebilir" dedi ve Washington hükümetinden gerekli bütçeyi sağlaması için ricada bulundu. Lockheed Martin-Boeing firmalarının katkısıyla Ulusal Havacılık-Uzay Dairesi NASA'ya bağlı çalışan İş Geliştirme-Birleşik Fırlatma Dairesi'nin yetkilisi Sowers, Temsilciler Meclisi ve Senato'ya verdiği raporda, UUİ'de ikmal ve mürettebat değişiminde Rusya'nın yalnız kalmasının, istasyonun yapımı ve yaşamasını tehlikeye sokabileceğini bildirdi. NASA'nın emekli olan uzay mekiklerinin yerine yeni uzay araçlarının geliştirilmesi için yıllık 850 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor. NASA 2016 sonuna kadar yeni mekik geliştirmeye çalışıyor. Rus kargo gemisi 24 Ağustos'ta roket motoru arızasından sonra Baykonur'dan bugün fırlatılabildi. NASA sözcüsü Kelly Humphries, Rus uzay kurumunun, Progress M-13-M'nin yakıt kanalında arıza olduğunu, bunun giderilmesi tüm deneylerin yapıldığının kendilerine bildirdiğini belirtti. Rusya Uzay Kurumu'nda çalışan Amerikalı astronot Mark Polansky, "Fırlatılma işleminde arızadan kurtulmuş olmak çok önemli" dedi. Rusya'nın UUİ'ye mürettebat taşıyan ve Yer'e dönüşte mürettebat getiren Soyuz kapsülleri Progress araçlarıyla hemen hemen aynı roketleri taşıdığından arıza çok önemli sayılıyor. Brezilya, Kanada, Japonya, Avrupa Uzay Kurumu dahil 16 ülke örgütünün 1998'den beri yapımına katkıda bulunduğu UUİ için yeni mürettebat 16-21 Aralık'ta Rus soyuz kapsülüyle istasyonda görev dönemi biten mürettebatla yer değişecek. Şimdiki üç kişilik UUİ mürettebatı, Amerikalı kaptan pilot Mike Fossum, Rus kozmonot Sergey Volkov ve Japonya'nın astronotu Satoşi Furukava'dan oluşuyor. Mürettebat, 2,8 tonluk yeni gıda maddesi-ikmal araçları getiren Rus Progress gemisi için yer açıyor. İstasyona kenetli eski Progress yük aracına çöp dolduruluyor, araç, atmosfere yanmak üzere salınacak. İnsansız "yük gemisi" Progress, çarşamba günü UUİ ile kenetlenecek. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Temmuz ayında 30 yıldır görev yapan mekikleri emekliye ayırarak UUİ'ye uçuşlara son vermesinin ardından istasyona bağlantı sadece Rus uzay araçlarıyla yapılabiliyor. UUİ, yapımı tamamlandığında Ay'dan sonra çıplak gözle gökte görülecek en parlak nesne olacak. "Mikro yer çekimi" ortamında çeşitli teknoloji deneylerinin, 385 kilometre irtifada Dünya yörüngesinde saatte 27 bin kilometre hızla dolanan istasyonda sürdürülmesi öngörülüyor.