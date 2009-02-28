Ütüyle sucuk pişirdi

Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden Diva, ütü üzerinde pişen sucuğun tadını unutamamış olacak ki bu seyahate çıkmadan önce yanına sucuk aldı. Bir gece yarısı yine sucuk krizine giren Diva'nın imdanına da yardımcısı koştu. Saklambaç'ta yer alan habere göre, Hemen ütüyü prize takan Bülent Ersoy'un yardımcısı, sucuğu iyice kızgınlaşan ütü üzerinde pişirdi. Diva'ya da sucuğu afiyetle yemek düştü. Ancak Bülent Ersoy'un tek sıkıntısı kaldığı otel odasındaki buram buram sucuk kokusuydu.Yemek tutkunu olan Bülent Ersoy'un 'damak tadı' için yapmayacağı şey olmadığı kanıtlandı! Bundan 6 yıl önce Oya Aydoğan'la yurt dışı seyahatine giden Diva'nın canı kaldığı otel odasında sucuk çekti. Sucuğu nasıl pişireceklerini kara kara düşünen Ersoy ile Oydoğan'ın aklına dahiyane bir fikir geldi: "Sucuğu ütü üzerinde pişirmek." Türkiye'ye döndüklerinde bu ilginç sucuk partisini anlatan Bülent Ersoy ile Oya Aydoğan, yeni bir pişirme yönteminin de öncüsü oldu.