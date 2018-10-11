utrAslan: Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur!

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Duygun Yarsuvat'ın ultrAslan ile ilgili yaptığı açıklamaların üzerine sosyal medya hesabından bir cevap yayımladı.

TIKLAYIN - Yarsuvat: Kendine ultrAslan diyen bir grup, Galatasaray Kulübü üzerinde hak iddia etmeye çalışıyor

Sarı-kırmızılı taraftar grubu, Yarsuvat için 'geçici başkan' ifadesini kullanırken, "ultrAslan’ı Galatasaraylı olmamakla, Galatasaray etiğine uymamakla ve meşru olmamakla itham ettiniz! Biz Galatasaraylılığı Ali Sami Bey’den, Baba Gündüz’den, Metin Oktay’dan öğrendik" dedi.

ultrAslan'ın yayımladığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Bugün Divan Kurulu toplantısında Geçici Başkan, Duygun Yarsuvat’ın Galatasaray taraftarına bakışını, Galatasaray’ı tekellerinde tutmak uğruna nasıl ÇİRKİNLEŞEBİLECEĞİ bir kez daha gözler önüne serildi.

Öncelikle GEÇİCİ Başkan Sayın Yarsuvat’a Divan Kurulu kürsüsünde yazdığımız bildirileri okuyarak, sesimizi divan kuruluna duyurmasından dolayı kendisine teşekkür ederek, memnuniyetimizi belirtiriz.

Daha sonra sorduğunuz “ultrAslan Kim?” sorusuna cevap verelim.

“#ultrAslan TÜM DÜNYADAKİ EŞSİZ GALATASARAY TARAFTARININ KALBİ, BEYNİ, RUHU VE SESİDİR!”

Bir de biz soralım? SİZ KİMSİNİZ?

İsterseniz onunda cevabını biz verelim;

Gelelim konumuza.

ultrAslan logolu ürünlerin, HİÇBİR BEDEL ALMAKSIZIN BÜTÜN GELİRLERİ GALATASARAY’A KALACAK ŞEKİLDE GSStore’larda satılmaya başlaması bu şahsı ve etkisi altında tuttuğu zihniyeti ÇILDIRTMIŞ durumda.

Çünkü GALATASARAY buradan gelir elde edecek…

ultrAslan, BU ÜRÜNLERİN SATIŞINDA VE GELİRLERİNDE HİÇBİR HAK İSTEMEMİŞTİR!

Konulara o kadar uzaklar ki rahmetli Başkanımız Özhan Canaydın’ın 2005 yılında "ultrAslan markasının bedelsiz kulübe verilmesi benim için en büyük 100. Yıl hediyesidir" diyerek kulübümüze gelir yaratmak için GS Store’larda sattırmasından bile bihaberler.

ultrAslan’ın 30 milyon taraftarın duygularına tercüman olması, söylediklerimizde itiraz edebilecekleri tek nokta olmaması, sadece o içinde toplandıkları duvarların arkasına saklanmaları, kendi okuduğunu kendi yalanlayacak ve iftira atacak kadar ALÇALMALARI bu yüzden!

Cüretimizin kaynağını merak etmenize gelirsek, CÜRETİMİZ ARMAYA OLAN KARŞILIKSIZ SEVDAMIZDAN VE ARMAYI YÜCELTME ÇABAMIZDANDIR!

Peki “SİZ” GALATASARAY’IN ÖNÜNE TAŞ KOYACAK CÜRETİ NEREDEN BULUYORSUNUZ?

Açıklamalarımıza verecek cevabınız olmayınca, üstüne okuyup utanacak yüzünüz de olmayınca bugün ultrAslan’ı GALATASARAYLI OLMAMAKLA, GALATASARAY ETİĞİNE UYMAMAKLA VE MEŞRU OLMAMAKLA İTHAM ETTİNİZ!

Biz Galatasaraylılığı Ali Sami Bey’den, Baba Gündüz’den, Metin Oktay’dan öğrendik!

Ve ne gariptir ki GALATASARAY’IN EN BÜYÜK EFSANELERİNDEN METİN OKTAY CENAZESİNDE BULUNUP, ORAYA GELEN GALATASARAY BAŞKANI VE YÖNETİMİ BİZİMLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ DİYE KENDİNİZCE KUSUR BULUYORSUNUZ!

91 Yılından bu yana Metin Oktay’ı kabri başında kaç kere andınız?

BİR MEZARLIKTA GALATASARAY’I GALATASARAY YAPAN DEĞERLERDEN BİRİ OLAN METİN OKTAY’I KABRİ BAŞINDA ANMAYA GELEN VEFALI İNSANLARI DAHİ AYRIŞTIRACAK KADAR GÖZÜNÜZ DÖNDÜĞÜ İÇİN SİZ LİSECİSİNİZ, TARAFTAR DÜŞMANISINIZ VE BU KULÜBÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELSİNİZ!

ultrAslan'ın meşruiyetini sorgulamak ise sizlerin haddine değildir. Galatasaray adının olduğu her yerde BİZ varız, GALATASARAY'DAN NEMALANMA KONUSUNDA İSE HER YERDE SİZ VARSINIZ...

Galatasaray Başkanını ve Yönetimini "Yarın sizin de ayağınıza basarlar" diye tehdit ediyorsunuz. BİZİ İYİ TANIMIŞSINIZ ASLINDA...

EĞER GALATASARAY'A DOĞRU HİZMET EDERLERSE KİM OLURSA OLSUN DESTEKLERİZ, AMA ZARAR VERDİĞİNİ GÖRÜRSEK ASLA DÜŞÜNMEDEN İSME BAKMAKSIZIN BUGÜN YAPTIĞIMIZ GİBİ KARŞISINA DİKİLİRİZ!

Galatasaray taraftarını kürsülerden tahrik etmeyin, milyonlarca Galatasaray taraftarını istediğiniz çizgiye çekemeyeceksiniz.

Ve LÜTFEN bizi her seferinde HAD BİLDİRMEK zorunda bırakmayın.

Sezon sonu Şampiyon olduğumuzda ultrAslan hiç konuşulmayanları konuşacak, HERKES PAYINA DÜŞENİ ALACAK!

Ayırt edemeyenlere veya ayırt etmek işine gelmeyenlere tekrar yazalım; Mekteb-i Sultani Onurumuzdur, LİSECİ ZİHNİYET SORUNUMUZDUR!"

Açıklamanın orijinaline şuradan ulaşabilirsiniz.