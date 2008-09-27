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Yaşam

Utku Gümrükçü ile Evrim Baykara adliyeye getirildi

''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ''Biz Kaç Kişiyiz Derneği'' Genel Başkanı Selim Utku Gümrükçü ve Evrim Baykara’da a

27 Eylül 2008 03:00

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan Utku Gümrükçü ve Evrim Baykara, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından soruşturmayı yapan savcılığın bulunduğu Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

''Ergenekon'' davası çerçevesinde aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de olduğu 46 tutuklu bulunuyor.

Devam eden soruşturma kapsamında ise emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile geçen hafta tutuklanan 3 teğmenin de yer aldığı 18 kişinin tutukluluğu sürüyordu.

Bu kişiler dışında bugün tutuklanan gazeteci Tuncay Özkan, eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Üyesi emekli Hakim Albay Tanju Güvendiren, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in eski avukatı ve Aydınlık dergisi yazarı Emcet Olcaytu ve tıp doktoru Hüseyin Nazlıkul ile dava ve soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 70'e çıktı.

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