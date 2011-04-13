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Politika

Utku Çakırözer: Aygün ve Haberal’a kim kefil oldu?

Utku Çakırözer, çok tartışılan CHP listelerinde milletvekili adayı gösterilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'e kimlerin kefil olduğunu

13 Nisan 2011 03:00

T24 - Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, çok tartışılan CHP listelerinde milletvekili adayı gösterilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'e kimlerin kefil olduğunu yazdı.

Utku Çakırözer'in Cumhuriyet gazetesinde "Aygün ve Haberal’a CHP’de Kimler Kefil Oldu?" başlığıyla yayımlanan (13 Nisan 2011) yazısı şöyle: 


Aygün ve Haberal’a CHP’de kimler kefil oldu?

CHP’nin milletvekili adayları arasında en yoğun tartışma Sinan Aygün ile Prof.Dr. Mehmet Haberal’ın isimleri gündeme geldiğinde yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalı parti meclisi toplantısında bu iki ismin adaylığına MYK’deki 17 kurmayı ile birlikte karar verdi. Parti meclisinin üç buçuk saat geç başlamasına neden olan bu dar kapsamlı toplantıdan sızan bilgilere göre, Aygün’ün adaylığı konusunda yardımcılarından gelen tüm eleştiri ve uyarıları bizzat Kılıçdaroğlu göğüslemiş.


Aygün hakkındaki iddialarla ilgili müfettiş raporlarını okuduğunu ve suçsuz olduğu kanaatinde olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Aygün’ün yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmış olmasını da lehinde bir gelişme olarak parti yönetimine aktarmış. MYK’de itiraz görmeyen Kılıçdaroğlu, PM’de sert direnişle karşılaşınca Aygün’ün adaylığını oylatmak zorunda kalmış. 80 kişilik PM toplantısında 38 ret oyunu saydıran Kılıçdaroğlu’nun, lehteki oylar ile çekimserleri saydırmaması Aygün’ün adaylık yolunu açmış. Nitekim Kılıçdaroğlu önceki günkü görüşmemizdeAygünün adaylığı konusunda önyargılardan uzak, objektif değerlendirme yaptık” diyerek tercihinin arkasında durdu.


Aygün ise adaylığına yönelik parti içinden gelen tepkilere karşılık vermeyeceğini belirterek Anlaşılıyor ki tüm aday adayları arasında en demokratik seçim benimki olmuş! Eleştirilere saygılıyım ama yanıt vermeyeceğim. Partimle kavgam olmaz. Mücadelem partimle değil AKP ile olacak. İşimize bakıp seçimden başarıyla çıkmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.



Haberal düğümünü Halıcı çözdü


CHP Genel Merkezi’ndeki MYK odasında durumu tartışılan ikinci isim, Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Haberal oldu. Özellikle de eski başbakan merhum Bülent Ecevit’in beş dönem milletvekili seçildiği Zonguldak’ta liste başına konması, Kılıçdaroğlu’nun MYK üyeleri arasında dahi tepki topladı. Zonguldak’ta parti tabanı ve sivil toplumdan gelen haberler de aynı yöndeydi. Prof. Haberal’ın, Ecevit’in tedavisini yürüttüğü döneme ilişkin iddialar nedeniyle, Zonguldak halkının CHP listesine sıcak bakmayabileceği endişesi toplantıda Kılıçdaroğlu’nun yardımcıları tarafından dile getirildi. Bu tartışmada ise kilidi partinin DSP kökenli isimlerinden olan ve Ecevit ailesi ile dostluğu hâlâ süren Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı çözdü.


Halıcı dünkü görüşmemizde MYK’de konunun gündeme gelmesi üzerine Ecevit’in sağlık durumu ile Haberal arasındaki ilişki konusunda yönetime bilgi verdiğini doğrulayarak şunları söyledi:


Bülent Bey ile Mehmet Haberal arasında bir sorun olsaydı bu adaylığa en başta ben karşı çıkardım. O dönem Ecevit çiftinin evlerine girip çıkan tek insandım. Kendisinin Haberala yönelik olumsuz, suçlayıcı hiçbir sözünü işitmedim. O konuda Bülent Bey ve eşi Rahşan Hanımın doktorlara tek sitemi, sağlık durumuyla ilgili çelişkili yönlendirmeleriydi. Yani, akşam gelip İyisiniz, yarın grup toplantısına gidebilirsiniz’ diyorlar ama ertesi sabah tam gidecekken Uygun görmüyoruz, tıbben onayımız yokdiyorlardı. Programlarına düzenli katılamıyor olması da sağlığıyla ilgili kuşkuları arttırıyordu. Ama hiçbir zaman yanlış tedavi uygulandığı yönünde ne Bülent Bey ne de Rahşan Hanımdan bir beyan işittim. MYK toplantısında konu gündeme gelince bunları söyleme mecburiyeti duydum.



Rahşan Ecevit: Mağduriyeti nedeniyle susuyorum


Ecevit’in sağlık durumu hakkında en ayrıntılı bilgiye sahip olması gereken kişi, hayat arkadaşı Rahşan Ecevit. O günleri anlatan bir kitap kaleme alıyor. Aynı konuyu ona sorduğumda tepkisi Halıcı’dan farklı’ oldu. Haberal’ın CHP adaylığı ve Zonguldak’ta liste başına konması konusunda yorum yapmak istemediğini belirterek Tutukluluğu nedeniyle mağduriyet içinde olan biri hakkında konuşmam doğru olmaz. Her şey olsun bitsin, Ecevitin sağlık durumuyla ilgili bildiklerimi seçimlerden sonra konuşurum” demekle yetindi.


Rahşan Ecevit, Kılıçdaroğlu’nun CHP liderliğine ilk anda somut destek veren bir isimdi. Tartışmalı listelere bakışı şöyle: Kendisine desteğim hâlâ sürüyor. Ben olsam daha farklı bir liste yapabilirdim ama beğenelim ya da beğenmeyelim, kendini solcu hisseden herkesin CHPye destek vermesi gerekir.

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