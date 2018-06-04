Utaş Uşakspor'da yeni sezon hazırlığı

UŞAK, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'den 2\'nci Lig\'e yükselen Utaş Uşakspor, hızlı hamlelerle yeni sezon kadrosunu şekillendiriyor.

Teknik direktör Hakan Şapçı\'yla sözleşme tazeleyen kırmızı-siyahlılar, Selçuk, İbrahim ve Fatih\'le yollarını ayırıp Yağızcan, Ersin, Ahmet, Ender, Kerem, Nurettin, Oğuzhan, Özgen, Ekrem, Doğan Seçkin, Tayfur Emre ve Levent\'le yeniden anlaştı. Dış transferde şimdiye kadar Sivas Belediyespor\'dan stoper Nuri Melih Mursal\'a 2 yıllık imza attıran Uşak temsilcisi, takviyelerini sürdürecek.

