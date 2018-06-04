T24 LogoT24 Logo
Spor

Utaş Uşakspor'da yeni sezon hazırlığı

UŞAK, (DHA) TFF 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e yükselen Utaş Uşakspor, hızlı hamlelerle yeni sezon kadrosunu şekillendiriyor

04 Haziran 2018 15:37

UŞAK, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'den 2\'nci Lig\'e yükselen Utaş Uşakspor, hızlı hamlelerle yeni sezon kadrosunu şekillendiriyor. 
Teknik direktör Hakan Şapçı\'yla sözleşme tazeleyen kırmızı-siyahlılar, Selçuk, İbrahim ve Fatih\'le yollarını ayırıp Yağızcan, Ersin, Ahmet, Ender, Kerem, Nurettin, Oğuzhan, Özgen, Ekrem, Doğan Seçkin, Tayfur Emre ve Levent\'le yeniden anlaştı. Dış transferde şimdiye kadar Sivas Belediyespor\'dan stoper Nuri Melih Mursal\'a 2 yıllık imza attıran Uşak temsilcisi, takviyelerini sürdürecek. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UŞAK DHA TFFLigUtaş UşaksporHakanSelçukFatihYağızcan Ersin Ahmet Ender Kerem Nurettin OğuzhanEkrem Doğan Seçkin Tayfur EmreLeventDışSivas BelediyesporNuri Melih MursalUşak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24