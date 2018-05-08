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Spor

Utaş Uşakspor'da ilk ayrılık

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig'in yeni temsilcilerinden Utaş Uşakspor'da stoper Fatih Çolak'la yollar ayrıldı

08 Mayıs 2018 15:17

UŞAK, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'in yeni temsilcilerinden Utaş Uşakspor\'da stoper Fatih Çolak\'la yollar ayrıldı. 
Sezon başında Anadolu Üsküdar\'dan transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu 29 maçta görev alırken, 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Yönetimden yapılan açıklamada sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtildi. Kırmızı-siyahlılar, \"Takımımıza katkılarından dolayı Fatih Çolak\'a çok teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz\" ifadelerine yer verdi.
 

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