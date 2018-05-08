Utaş Uşakspor'da ilk ayrılık

UŞAK, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'in yeni temsilcilerinden Utaş Uşakspor\'da stoper Fatih Çolak\'la yollar ayrıldı.

Sezon başında Anadolu Üsküdar\'dan transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu 29 maçta görev alırken, 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Yönetimden yapılan açıklamada sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtildi. Kırmızı-siyahlılar, \"Takımımıza katkılarından dolayı Fatih Çolak\'a çok teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz\" ifadelerine yer verdi.

