Utaş Uşakspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-1

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, (DHA)

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Ertan Başdağ (xx), Akın Karabacak (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x)- Ahmet (xx), Kerem (xx), Doğan (xx) (Dk.85 Özgen), Nurettin (xx), Selçuk (xxx), Şahin (xxx) (Dk.77 Halil x), Murat (xx), İsmail (xx) (Dk.90 İbrahim), Şemsettin (xx), Fatih (xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Anıl (x)- Serkan (xx), Abdurrahman (xx), Yasin (xx), Ferhat (xxx), Ergün (xx), Emre (x) (Dk.64 Kubilay x), Erhan (x) (Dk.54 Burak x), Fırat (xx) (Dk.85 Furkan), Alper (xx), Onur (xx)

GOLLER: Dk.41 Şahin, Dk.47 Selçuk (Utaş Uşakspor), Dk.45+2 (Penaltı) Ferhat (Tarsus İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Nurettin, Selçuk, Murat, İsmail (Utaş Uşakspor), Ferhat, Erhan, Fırat, Alper (Tarsus İdman Yurdu)

BÖLGESEL Amatör Lig\'de geçen sezon şampiyon olarak 8 yıl sonra yeniden profesyonel liglere dönen Utaş Uşakspor, 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'taki ilk maçında Tarsus İdman Yurdu\'nu 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşma öncesi şampiyonluk kupasını alarak moral buldu.

41\'inci dakikada gelişen Utaş Uşakspor atağında Ahmet\'in pasıyla buluşan Şahin, ceza yayı üzerinden sert vurdu 1-0.

45+2\'nci dakikada konuk takım skoru eşitledi. Bu dakikada Utaş Uşaksporlu Şahin\'in ceza sahasında topa elle müdahalesini hakem penaltıyla cezalandırdı.Tarsus İdman Yurdunda atışı kullanan Ferhat topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

47\'nci dakikada Utaş Uşakspor\'un kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Selçuk mükemmel bir şutla kaleci Anıl\'ı avladı: 2-1.

65\'inci drakikada Uşaksporlu Şahin\'in pasıyla hareketlerer Doğan\'ın vuruşunda top kaleci Anıl\'da kaldı.

80\'inci dakikada Tarsus İdman Yurdu\'nun Ferhat\'la geliştirdiği atakta kaleci Ersin gole izin vermeyince maç 2-1 sona erdi.



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