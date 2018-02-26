Utaş Uşakspor haftanın en karlı takımı oldu

UŞAK, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta deplasman maçında Baysal İnşaat Düzyurtspor\'u 5-0 mağlup ederek 51 puana ulaşan Utaş Uşakspor, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 10\'a çıkarmanın keyfini yaşıyor.

Şampiyonluğa adım adım ilerleyen Uşakspor, zirve takipçisi Tarsus İdmanyurdu\'nun haftayı beraberlikle, 3\'üncü sıradaki Kızılcabölükspor\'un puansız, 4\'üncü sıradaki Çorum Belediyespor\'un 1 puanla kapatmasıyla haftanın en karlı takımı oldu. Bu sezon ilk defa rakip fileleri 5 kez sarsan kırmızı-siyahlılar, pazar günü evinde Kızılcabölükspor\'u yenerek 3\'te 3 yapmayı hedefliyor.