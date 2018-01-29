Utaş Uşakspor, bu sezon taraftarı önünde ilk kez mağlup oldu

UŞAK, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde düşme hattındaki Kocaelispor\'a 2-1 yenilen lider Utaş Uşakspor, bu sezon taraftarı önünde ilk kez bir takıma boyun eğdi.

Kocaelispor yenilgisi öncesi iç sahada çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan Uşak ekibi, ilk defa sahadan eli boş ayrıldı. İkinci yarının ilk iki haftasından 1 puan çıkaran Uşakspor\'la, takipçisi Çorum Belediyespor arasındaki puan farkı 3\'e düştü. Kırmızı-siyahlılarda Payasspor deplasmanı öncesi Oğuzhan cezalı duruma düştü.