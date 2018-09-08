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Spor

Utaş Uşakspor - Niğde Anadolu Futbol: 1-1

UŞAK (DHA) STAT: 1 Eylül  HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Aykut Onar (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Ahmet (xx), Oğuzhan Yıldırım (x) (Dk

08 Eylül 2018 22:07

UŞAK (DHA)

STAT: 1 Eylül 
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Aykut Onar (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Ahmet (xx), Oğuzhan Yıldırım (x) (Dk. 57 Rıdvan xxx), Murat (xx), Nurettin (x) (Dk. 73 Oğuzhan Kayar xx), Tayfun (x) (Dk. 68 Emrah xx), Ekrem (xx), Caner (xxx), Tayfur (xx), Melih (xx), Hikmet (xxx)
NİĞDE ANADOLU FUTBOL: Eser (xx) - Kadir (xxx), Taner (xx), Gökcan (xxx), Yusuf (xxx), Cabir (xx), Musa (xx), İsmail (xx), Gürkan (xx), Olcay (xx) (Dk. 82 Mert), Şevki (xx) (Dk. 90 Enis) 
GOLLER: Dk. 84 Rıdvan (Uşakspor) - Dk. 32 Musa (Niğde Futbol)
SARI KARTLAR: Nurettin, Ahmet (Uşakspor) - Taner, Cabir, İsmail, Gökcan, Kadir (Niğde Futbol)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Hacettepe ile golsüz berabere kalan Utaş Uşakspor evinde Niğde Anadolu Futbol\'la da 1-1 berabere kaldı.
Konuk takım maçın 32\'nci dakikasında Musa ile öne geçerken, ilk 45 dakikalık dilim de bu skorla tamamlandı. Ege temsilcisini ise yenilgiden kurtaran golü 84\'üncü dakikada Rıdvan kaydetti. 

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