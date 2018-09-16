Utaş Uşakspor - Manisaspor: 3-0

Feyzi DAVULCU / UŞAK (DHA)
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Turgut Evran (xx), Mehmet Vargün (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx), Caner (xx), Hikmet (xxx), Melih (xxx), Semih (xx) (Dk. 83 Şemsettin), Nurettin (xxx), Rıdvan (xxx), Oğuzhan (xx), Ekrem (xx) (Dk. 61 Murat xx), Tayfun (xxx) (Dk. 73 Kerem xx), Tayfur Emre (xxx)
MANİSASPOR: Zafer (x), Berk (xx), İlkay (x), Ömer (x), Timur (x), Akın (xx), Okan (x) (Dk. 46 Ömer x), Furkan (xx), Atilla (x) (Dk. 88 Kemal), Ulaş (x) (Dk. 74 Anıl x), Bayram (xx)
GOLLER: Dk. 35 Tayfun, Dk. 86 Tayfur Emre, Dk. 90 Nurettin (Uşakspor)
SARI KART: Nurettin (Uşakspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta oynanan Ege derbisinde Manisaspor, Utaş Uşakspor\'u 3-0 yendi. Ev sahibi ekip gol perdesini 35\'inci dakikada Tayfun\'un golüyle açarken, devre 1-0 sonuçlandı. Uşakspor, 86\'da Tayfur Emre ile farkı 2\'ye çıkardı, 90\'da Nurettin\'le galibiyeti perçinledi. Ligdeki ilk galibiyetini alan Uşakspor puanını 5\'e çıkarıp tırmanışa geçti. Sezona eksi 6 puan cezasıyla başlayan Manisaspor ise 3\'te 0 yaparak son sıradan kurtulamadı.