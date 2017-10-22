Utaş Uşakspor - Karacabey Birlikspor: 1-0

UŞAK, (DHA)
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Adem Şahin (xxx), Güner Mumcu Taştan(xxx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx)- Ahmet (xxx), Doğan (xx) (Dk. 72 Özgen xx), Nurettin (xx) (Dk. 83
Oğuzhan), H.İbrahim Canik (xx), Selçuk (xxx) , Şahin (xxx) (Dk. 90 Murat ), Ekrem (xx), Şemsettin
(xx), Levent (xxx), Fatih (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet (x)- Ömer (xx), İmam (x), Sedat (xx), İlyas (x) (Dk. 63 Emre
x), Bünyamin (x), Ozan (xx), Ali (x), İlyas (xx) Yusuf (x) (Dk. 67 Emirhan x), Barış (x) (Dk. 74
Bartu x)
GOL: Dk. 53 Şahin (Utaş Uşakspor)
SARI KARTLAR: Ahmet (Utaş Uşakspor), Bünyamin, İlyas (Karacabey Birlikspor)
TFF 3. Lig 3. Grup\'ta liderlik koltuğunda oturan Utaş Uşakspor, Karacabey Birlikspor\'u evinde tek golle mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 53. dakikasında ev sahibi ekip golü buldu. Levent\'in sağ kanattan ortaladığı topa voleyi vuran Şahin takımına 3 puanı getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Uşakspor puanını 22\'ye çıkararak en yakın rakibi Kızılcabölükspor\'un 4 puan önünde ilk sıradaki yerini korudu.