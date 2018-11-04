Utaş Uşakspor - Gaziantepspor: 3-0

Feyzi DAVULCU / UŞAK (DHA)
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Birtan Yavuz (xx), Mehmet Akıncık (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Caner (xxx), Hikmet (xxx) (Dk. 85 Ender), Nuri Melih (xxx), Semih (xx), Muhammed Rıdvan (xx), Özgen (xxx), Murat (xxx) (Dk. 86 Doğan Seçkin), Oğuzhan (xxx) (Dk. 82 Ekrem), Tayfun (xxx), Tayfur Emre (xx)
GAZİANTEPSPOR: Adnan (x) - Mustafa Sülüker (x) (Dk. 61 Mustafa Bayram x), Erdal Ahmet (x), Serhan (xx), Müslüm (x), Mustafa Emirhan (xx), Hasan (x), Deniz (xx), Muhammed Ersin (xx) (Dk. 28 İlker x), Gökhan (xx), Yusuf (x) (Dk. 49 Ahmet Olğun x)
GOLLER: Dk. 40 Özgen, Dk. 59 Murat, Dk. 81 (P) Oğuzhan (Utaş Uşakspor)
SARI KARTLAR: Hikmet (Utaş Uşakspor) - Müslüm (Gaziantepspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta namağlup Utaş Uşakspor, evinde borçları nedeniyle 15 puanı silinen Gaziantepspor\'u farklı yendi: 3-0. Puanını 21\'e çıkaran Uşak, grupta 4\'üncü sıraya tırmandı. Gaziantepspor ise eksi 5 puanda kaldı.