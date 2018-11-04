T24 LogoT24 Logo
Spor

Utaş Uşakspor - Gaziantepspor: 3-0

Feyzi DAVULCU / UŞAK (DHA) STAT: 1 Eylül HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Birtan Yavuz (xx), Mehmet Akıncık (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Caner (xxx), Hikmet (xxx) (Dk

04 Kasım 2018 19:19

Feyzi DAVULCU / UŞAK (DHA)

STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Birtan Yavuz (xx), Mehmet Akıncık (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Caner (xxx), Hikmet (xxx) (Dk. 85 Ender), Nuri Melih (xxx), Semih (xx), Muhammed Rıdvan (xx), Özgen (xxx), Murat (xxx) (Dk. 86 Doğan Seçkin), Oğuzhan (xxx) (Dk. 82 Ekrem), Tayfun (xxx), Tayfur Emre (xx) 
GAZİANTEPSPOR: Adnan (x) - Mustafa Sülüker (x) (Dk. 61 Mustafa Bayram x), Erdal Ahmet (x), Serhan (xx), Müslüm (x), Mustafa Emirhan (xx), Hasan (x), Deniz (xx), Muhammed Ersin (xx) (Dk. 28 İlker x), Gökhan (xx), Yusuf (x) (Dk. 49 Ahmet Olğun x)
GOLLER: Dk. 40 Özgen, Dk. 59 Murat, Dk. 81 (P) Oğuzhan (Utaş Uşakspor)
SARI KARTLAR: Hikmet (Utaş Uşakspor) - Müslüm (Gaziantepspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta namağlup Utaş Uşakspor, evinde borçları nedeniyle 15 puanı silinen Gaziantepspor\'u farklı yendi: 3-0. Puanını 21\'e çıkaran Uşak, grupta 4\'üncü sıraya tırmandı. Gaziantepspor ise eksi 5 puanda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Feyzi DAVULCUUŞAK DHA STATEylül HAKEMLER Sabit SelviBirtan YavuzMehmet AkıncıkUŞAKSPOR ErsinCanerHikmetDkEnder Nuri MelihSemihMuhammed RıdvanMuratDoğan Seçkin OğuzhanEkrem TayfunTayfur EmreAdnanMustafa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24