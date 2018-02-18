Utaş Uşakspor - Cizrespor: 1-0

UŞAK, (DHA)
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Sedat Etik (xx), Vedat Demir (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xx), Fatih (xxx), Ender (xxx), Ahmet (xx), Kerem (xxx), Nurettin (xx), Doğan Seçkin (xx) (Dk. 74 Halil İbrahim xx), Ekrem (xxx) (Dk. 83 Selçuk), Şahin (xxx), Tayfur Emre (xxxx) (Dk. 90 Oğuzhan)
CİZRESPOR: Burak (x) - Önder (x) (Dk. 66 Osman x), Evren (xx), Gökhan (x), Şahin (xx), Hurşut (xx), Muhammet Ali (xx), Erhan (x), Hakan (xx) (Dk. 90 Mehmet Batuhan), Emrah (xx), Yunus (x) (Dk. 76 Vedat x)
GOL: Dk. 39 Tayfur Emre (Utaş Uşak)
SARI KARTLAR: Erhan, Emrah (Cizrespor) - Doğan Seçkin, Ahmet, Ender (Utaş Uşak)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta lider Utaş Uşakspor, Cizrespor\'u evinde tek golle yendi, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8\'e çıkartarak şampiyonluk kapısını erken araladı: 1-0. 1 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 39\'uncu dakikada Tayfur Emre attı. Son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Utaş Uşak, yarıştaki rakiplerinden Tarsus İdman Yurdu\'nun haftayı mağlubiyetle kapatmasıyla zirvede farkı açıp çifte sevinç yaşadı.