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Spor

Utaş Uşakspor - Ankara Demirspor: 1-0

Feyzi DAVULCU / UŞAK (DHA) STAT: 1 Eylül HAKEMLER: Abdullah Taşkınsoy (xx), İsmail Tasalı (xx), Şeyhmus Baysal (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Nurettin (xx), Tayfun (xxx), Murat (x), Oğuzhan (xx) (Dk

21 Ekim 2018 21:18

Feyzi DAVULCU / UŞAK (DHA)

STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Abdullah Taşkınsoy (xx), İsmail Tasalı (xx), Şeyhmus Baysal (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Nurettin (xx), Tayfun (xxx), Murat (x), Oğuzhan (xx) (Dk. 56 Oğuzhan Yıldırım xx), Caner (xx) (Dk. 85 Doğan), Tayfur Emre (xx) (Dk. 73 Ahmet xx), Şemsettin (xx), Rıdvan (xx), Semih (xxx), Hikmet (xx)
ANKARA DEMİRSPOR: Burak (xx) - Hüseyin (xxx), İsmail (xx), Alican (xx), Umut (xxx), Şamil (xx) (Dk. 46 Hakan xx), İbrahim (xx), Serkan (xx), Serkan Gürses (xx) (Dk. 77 Uğur xx), Burak (xx) (Dk. 64 Ozan xx), Orhan (xx)
GOLLER: Dk. 30 Tayfun (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Rıdvan, Oğuzhan (Uşakspor) - Orhan, Hüseyin (Ankara Demirspor) 

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'taki 9\'uncu hafta maçında Utaş Uşakspor sahasında Ankara Demirspor\'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 30\'uncu dakikada Tayfun attı.
Bu sonuçla Utaş Uşakspor 17 puana ulaşıp 4\'üncü sıraya yükseldi. Düşme hattındaki Ankara Demirspor ise 1 puanda kaldı.

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