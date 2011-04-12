‘Utanıyorum, ahlak sıfır!’

T24

‘Yanağından öpmüş’



Ece Erken, “Kardeşim” dediği 12 yıllık arkadaşı Yeliz Şar’ın eski nişanlısı Davut Güloğlu’yla hakkında çıkan aşk dedikodularını birkaç aydır sürekli yalanlıyordu. Ancak geçen cumartesi Arnavutköy Balıkçısı’nda FOX’un “Süper Klüp” programı tarafından çekilen samimi görüntüler, çiftin ilişkisini gözler önüne serdi. Cam kenarında görüntülenen ikili şakalaşırken Güloğlu, Erken’i boynundan öptü. Çıkışta ise ikili görüntülendiklerinden habersiz olarak, “Programımızın başarısını kutladık” açıklamasını yaptı.Ancak eski nişanlısı Davut Güloğlu’yla sabah programı sunmaya başlamasının hemen ardından Ece Erken’le yıllardır süren dostluğunu bitiren Yeliz Şar, izlediği görüntüler üzerine twitter sayfasına, “Şaka gibi! Hayırlı olsun, gerçekten dedikleri gibiymiş. Pes doğrusu... Rezalet utanıyorum, şuursuz, ahlak sıfır. Herkesin maskesi düşüyor” yorumunu yaptı. Ece Erken ise aynı dakikalarda Mahmut Tuncer’in evinde programı için çekim yapmış, yemek yiyordu. Erken, ortağım anlamına gelen “ortim” sözünü kullandığı Güloğlu’nun yanağından öptüğünü öne sürdü ve “Mahmut Tuncer der ki; haftaya balıkçıda Davut’u öpecekmiş. Merak edenlere; ortim yanağımdan öptü mü? Az sonra” diyerek espri yaptı.