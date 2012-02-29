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'Utangaçlığımı üzerimden atmaya çalışıyorum'

Son dizisinde rol alarak adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, Instyle’ın mart sayısına konuk oldu.

29 Şubat 2012 10:15

 

T24 - ‘Son’ dizisiyle dikkatleri üzerine yeniden çeken Berrak Tüzünataç, Instyle dergisinin mart sayısına kapak oldu, içini yakın arkadaşı Ezgi Mola’ya döktü. Aşka bakış açısından çocukluk günlerine kadar pek çok konuya değinen ünlü oyuncu, hayatındaki ilginç ayrıntılardan kısa kesitler sundu.

Kendisi gibi oyuncu arkadaşı Ezgi Mola’nın sorularını yanıtlayan Tüzünataç'ın özel hayatıyla ile ilgili açıklamaları:

Çok sabırsızım, o sabırsızlık bazen tahammülsüzlük yaratıyor bende. İçimde sürekli, ‘Haydi,’ diyen bir ses var. Bu nedenle insanlar, beni çok sıkılganmışım gibi algılayabiliyor.

Benim hakkımda gerçekten fikir sahibi olmak isteyen insanlarla daha fazla zaman harcayıp birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Ama biliyorum ki önyargılı birine ağzımla kuş tutsam bile yaranamayacağım.

Karşı cinste hoşuma giden şey değişiyor. Ben de değişiyorum. Benim hayatımda şu an netleşmiş bir durum değil bu. Daha çok tecrübelerimden ders alarak şekillendirdiğim bir şey.

Aşık olduğumda kafama meteor düşmüş gibi bir şey oluyor; kuşları sayıyorsun asap bozucu bir saadetle. O hepimizi çok mutlu eden bir durum. Kolay da bir durum olmadığı için öyle aşık olunca anlamamak mümkün değil. Ne yapacağını bilemiyorsun. ‘Hayat çok güzel.’ diyerek sırıtarak dolaşıyorsun.

 

 

 

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