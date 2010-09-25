Utangaçlığa burun spreyi

T24 - ABD ve İsrail’de yapılan araştırmalarda, sosyal ortamlarda aktif olamayan utangaç insanlar için mucizevi bir çözüm bulundu.



Bilim insanları, tam da bu tarz kişiler için oksitoksin hormonundan kimyasal bir madde geliştirildi. “Aşk hormonu” adı da takılan ve burun spreyi olarak kullanılan kimyasal, kişilerde empati ve girişkenlik yetisini kuvvetlendiriyor. Utangaç kişiler üzerinde olumlu etki yapan hormonun sosyal ortamlarda kendini güvensiz hisseden kişiler ve otistik çocuklar üzerinde son derece olumlu sonuçlar verdiği ve bu kişilerin tedavi edilmesinde kullanılabileceği ifade edildi.