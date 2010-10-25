Utangaç öğrenciler bilime yöneliyor

T24- Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, utangaç ve içine kapanık öğrenciler okulda bilimsel konulara yönelirken, daha sosyal öğrenciler bundan kaçınıyor.

NewScientist.com internet sitesinde yer alan habere göre, Groningen Üniversitesinden araştırmacılar, 15 yaşındaki 4 bin öğrenciye ait verileri analiz etti. Buna göre bilimsel konuları seçen öğrencilerin, bilimdışı konuları seçenlerden daha az dışa dönük, ancak daha dikkatli ve duygusal açıdan daha dengeli oldukları ortaya çıktı.



Eğitim araştırma uzmanı Hanke Korpershoek, bilimsel konulara yönelen öğrencilerin çok çalışkan, ancak daha az sosyal olduklarına dair bir inanış olduğunu, bunu kendi analizlerinde özellikle 15 yaş gibi erken bir dönemde görmenin şaşırtıcı olduğunu söyledi.







Kişilik testlerine göre öğrencilere seçecekleri konularda rehberlik tavsiyesinde bulunmadığını, ancak öğretmenlerin, sadece konunun içeriğine değil, verilen işin olası sonuçlarına da odaklanmaları gerektiğini söyleyen Korpershoek, "Örneğin, bir öğrenci düzenli, derli toplu ve dakik ise laboratuvarda çalışmaktan zevk alabilir" dedi.







Londra'daki Eğitim Enstitüsünden Eğitim Bilimleri Profesörü Michael Reiss ise sonuçlara ve değerlendirmeye karşı çıkarak, "Eğer bir öğrenciye 'sen dışa dönüksen sadece beden dersi almalısın' diye tavsiyede bulunursak felaket olur. Tüm öğrencilerin kişilikleri ne olursa olsun bilimsel konuların ilgilerini çekmesini ve onları heyecanlandırmasını istiyoruz" diye konuştu.





