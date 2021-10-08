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Utanç Müzesi’ndeki fotoğrafları paylaştığı için hakkında dava açılan Mehmet Özer’e hapis cezası

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası verilen fotoğraf sanatçısı ve şair Mehmet Özer karara itiraz edeceğini söyledi

08 Ekim 2021 14:27

Fotoğraf sanatçısı ve şair Mehmet Özer'e sosyal medya paylaşımlarından  dolayı “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla hakkında açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karara itiraz edeceğini Özer, “Ben bu ülkenin ötekilerinin görsel tarihini yazıyorum” dedi.

Fotoğraf sanatçısı ve şair Mehmet Özer, hakkında 12 Eylül dönemindeki hak ihlallerinin sergilendiği "Utanç Müzesi"ndeki Mahir Çayanİbrahim KaypakkayaDeniz Gezmiş gibi isimlerin fotoğraflarını  2012 ve 2014 yıllarında sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle “örgüt propagandası yapmak” suçlaması açılan davada karar çıktı.

 GazeteduvaR’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Ankara 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi Özer’e “örgüt propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Özer hakkında verilen ceza ertelenirken dosya istinafa taşınacak.

 “Bu ülkenin ötekilerinin görsel tarihini yazıyorum”

Devrimci 78’liler Fedarasyonu’nun ‘Utanç Müzesi’ fotoğrafları ile Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde, Sakarya Caddesi’nde çeşitli anmalar ve açıklamalarda çektiği fotoğrafların dava konusu olduğunu ve suçlamaların yöneltildiğini belirten Özer, fotoğraflarıyla kamusal bir hizmet yaptığını söyledi. Fotoğraflarının haber özelliği de taşıdığını söyleyen Özer, “Devlet propaganda yaptığıma kanaat getirdi” dedi ve şunları kaydetti:

“Ben bu ülkenin ötekilerinin görsel tarihini yazıyorum. Bu tarih iktidarın hoşuna gitmeyebiliyor. Sokakların, kadınların, LGBTİ bireylerin, çocukların, halkların tarihini yazıyorsun ve bunları da sözden daha öteye görünür kılan, insanların hayatlarına çağırdığı, adına fotoğraf dediğimiz görsel metinler üzerinden yapıyorum.”

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