Utanç davasının bir numaralı sanığı polis müdürü yakalandı

14 yaşındaki Ö.C.'nin 28'i çocuk 34 kişinin cinsel istismarına uğramasına dair davada, yurtdışına kaçan zanlı polis müdürü yakalandı.

Sakarya’da ‘utanç davası’ olarak bilinen 14 yaşındaki lise öğrencisi Ö.C. adlı kıza 28’i çocuk 34 kişinin cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla açılan davanın ardından yurtdışına kaçan sanıklardan polis müdürü N.Ş., dün Bosna Hersek ’in başkenti Saraybosna’da, havaalanında Türkiye ’ye gelmek üzere uçağa binerken yakalandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan polis müdürü N.Ş., Interpol tarafından yapılacak işlemlerin ardından Türkiye’ye getirilerek Adapazarı’nda mahkemeye çıkartılacak.

Adapazarı’nda geçen yıl haziran ayında lise öğrencisi 14 yaşındaki Ö.C.’ye cinsel istismarda bulundukları ileri sürülen 2’si polis müdürü 28’i lise öğrencisi toplam 34 sanık hakkında dava sürerken, iddianamede bir numaralı zanlı olarak adı geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis müdürü N.Ş. tüm aramalara karşın bulunamadı.

‘Teslim olmaya geliyordu’

Olayın ortaya çıktığı geçen yıl haziran ayında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığının 3’üncü günü yurtdışına kaçtığı belirlenen polis müdürü N.Ş.’nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Interpol Daire Başkanlığı’nca, N.Ş.’nin kimlik bilgileri, fotoğrafı ve suçlamayla ilgili bilgiler Interpol’e üye ülkelere bildirildi. N.Ş., bu kararla tüm dünyada aranmaya başlamıştı.

Interpole teslim edilen polis müdürü N.Ş.’nin avukatı İsmail Gürses, müvekkilinin teslim olduğunu ileri sürerken, “Bu süreçle ilgili olarak teslim olacağına dair Sakarya Cumhuriyet Savcılığı’nın da bilgisi var. Şu anda kendisi Saraybosna’da ve bir-iki gün içerisinde Türkiye’ye getirilecek” dedi.