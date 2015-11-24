'Utanç davası'nda 31 kişiye 35'er yıla kadar hapis istemi

Adana'nın Yumurtalık İlçesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve aralarında bir siyasi partinin eski ilçe başkanın da bulunduğu 11'i yaşı küçük, 2'si kadın 31 tutuklu hakkında dava açıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Adana'nın Yumurtalık İlçesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve aralarında bir siyasi partinin eski ilçe başkanın da bulunduğu 11'i yaşı küçük, 2'si kadın 31 tutuklu hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hürriyetten yoksun kılma ve çocuğu fuhuşa teşvik' suçlarından 2'şer ile 35'er yıl arasında değişen hapis cazaları istemi ile Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede yaşı küçük G.S.Ç.'ye çiftçi, hamal, hurdacı, telefon tamircisi, şoför ve gibi meslek sahibi ile yaşı küçük 11 şüphelinin cinsel istismarda bulundukları, küçük kızın ruh sağlığının bozulduğu bildirildi.

Olay geçen Haziran ayında ortaya çıktı. İlçeye bağılı bir köyde ilköğretim 8'inci sınıf öğrencisi G.S.Ç., sınıf arkadaşına kendisinin birkaç erkekle zorla ve para karşılığı ilişkiye girdiğini anlattı. Bunun üzerine G.S.Ç.'nin arkadaşı olayı öğretmeni ile müdüre söyledi. Okul yönetimi polise giderek ihbarda bulundu. Polis, G.S.Ç.'nin bilgisine başvurdu. Küçük kız, kendisiyle ilişkiye girenlerin ve Kuşadası'na götürmek isteyen R.Ö.adlı kadın ile arkadaşı İ.B.'nin isimlerini verdi.

Dava açıldı

Bunun üzerine polis, 11'nin yaşı küçük 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşı küçük kız devlet korumasına alınırken, soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, A.Y., Y.G., Y.B.K., A.G., A.S., R.Ö., A.P., M.Ç., D.B., İ.B., N.T., G.K., D.G., M.V., H.G., Y.K., G.Y., M.C.G., E..E., ve V.Y. ile yaşı küçük 11 şüpheli hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hürriyetten yoksun kılma ve çocuğu fuhşa teşvik' suçlarından Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Ruh sağlığı bozulmuş

İddianamede sanıkların suçlamaları kabul etmedikleri ve G.S.Ç.'yi ilçede '5 milyoncu S.' diye tanıdıkları, R.Ö.'nün de küçük kızı Kuşadası'na götürerek fuhuş yaptırmak istediği yer aldı. Küçük kızın ifadesinde ilk tecavüzü köylerinde komşuları olan 'Dede' diye hitap ettiği bir siyasi partinin eski ilçe başkanı V.Y.(60) tarafından dondurma alma bahanesi ile gerçekleştirdiği de iddianamede öne sürüldü. G.S.Ç.'nin bakire olmadığı ve ruh sağlığının bozulduğu da belirtildi. Utanç davası şüphelileri, 4 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.