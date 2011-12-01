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Utanç davası sanığı camide saklanıp, çocuklara din dersi vermiş

Siirt’te dört kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen müdür yardımcısının 19 ay boyunca bir camide saklandığı öğrenildi.

01 Aralık 2011 02:00

T24 - Siirt’te dört kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen müdür yardımcısının 19 ay boyunca bir camide saklandığı öğrenildi. Zanlının çocuklara ders verdiği de belirlendi.


Siirt’te ikisi kardeş dört kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle görülen davanın duruşması Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.


''Gizlilik'' kararı bulunan dava duruşmasına tutuklu 10 sanık ile avukatlar katıldı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma 25 Ocak tarihine ertelendi.


Geçtiğimiz günlerde yakalanan davanın bir numaralı sanığı Müdür Yardımcısı Fahrettin Kuzu’yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.


Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Fahrettin Kuzu’nun 19 ay boyunca Batman’da saklandığı, gündüz camide cemaate karıştığı, akşamları ise geç saatlerde evine gittiği belirtildi.


Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre cemaat tarafından “Sakat Hacı” olarak tanınan Kuzu, Batman’da saklandığı Masumiye Camii’nde yazları çocuklara ders verdi.


Siirt E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kuzu’nun can güvenliği nedeniyle tek kişilik bir hücrede tutulduğu belirtildi.


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