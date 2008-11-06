Utah'ın Memo'su var

Utah Jazz, milli basketbolcu Mehmet Okur'un skorer oyunuyla Blazers'ı 103-96 mağlup ederken, bu sezon oynadığı 4. maçı da kazanmayı başardı.Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 6.5 dakikasını Blazers 17-11 önde geçti. Carlos Boozer ve Paul Millsap'ın pota altından ürettiği sayılarla farkı kısa sürede eriten ev sahibi takım, ikinci çeyreğe girilirken skora 23-23 eşitlik getirdi.İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olan Blazers ev sahibi takıma 22 sayı şansı tanırken, Steve Blake'ın çeyreğin son bölümlerinde kaydettiği basketlerle skor üstünlüğünü yeniden ele geçirdi ve devreyi 52-45 önde bitirdi.Üçüncü çeyrekte konuk takımın farkı çift hanelere taşımasına rağmen maçtan kopmayan Jazz, üçüncü çeyreğin son 2.5 dakikasında Ronnie Brewer'ın hücumda devreye girmesiyle son çeyreğe girilirken farkı 4 sayıya indirdi (78-74).Son çeyrekte Mehmet Okur'un kaydettiği basketlerle öne geçmeyi başaran Jazz, bitime 47 saniye kala Blazers'ın farkı 1 sayıya kadar indirmesine rağmen kritik hücumları sayıya çevirerek sahadan 103-96'lık skorla galip ayrıldı.Yüzde 52.7 saha içi isabet oranıyla hücum eden Jazz'da milli basketbolcu Mehmet Okur 22 sayı – 9 ribaunt – 2 asistlik performansıyla sahanın en skorer ismi olurken, 9/14 saha içi isabet oranıyla hücum etti. Üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 4 şutun 1'inde isabet kaydeden yıldız oyuncu, serbest atışlarda 3/3 ile oynadı.Jazz'da All-Star forvet Carlos Boozer 20 sayı – 8 ribaunt – 3 asist – 1 top çalmayla galibiyette pay sahibi olurken, kenardan gelen Andrei Kirilenko 17 sayı – 4 ribaunt – 4 asist – 2 top çalma ve 1 blokla oyandı. Ronnie Brewer ise, 16 sayı – 6 ribaunt – 2 asistle katkı yaptı.Blazers'da Brandon Roy 18 sayı – 6 asist – 3 ribaunt – 1 top çalmayla salondan ayrılırken, LaMarcus Aldridge 18 sayı – 2 ribaunt – 2 asist – 2 top çalma – 1 blokla, oyuna sonradan giren Rudy Fernandez 14 sayı – 3 ribaunt – 1 asist -1 top çalmayla maçı tamamladı.Öte yandan Joel Przybilla, 16 sayı – 7 ribaunt – 2 blokla pota altında etkili oldu.