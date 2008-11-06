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Spor

Utah'ın Memo'su var

NBA'de Utah Jazz, Mehmet Okur'un 22 sayı – 9 ribaunt – 2 asistle yıldızlaştığı maçta Portland Trail Blazers'ı yendi.

06 Kasım 2008 02:00


Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından Utah Jazz, sahasında Brandon Roy'lu Portland Trail Blazers'ı ağırladı.

Utah Jazz, milli basketbolcu Mehmet Okur'un skorer oyunuyla Blazers'ı 103-96 mağlup ederken, bu sezon oynadığı 4. maçı da kazanmayı başardı.


Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 6.5 dakikasını Blazers 17-11 önde geçti. Carlos Boozer ve Paul Millsap'ın pota altından ürettiği sayılarla farkı kısa sürede eriten ev sahibi takım, ikinci çeyreğe girilirken skora 23-23 eşitlik getirdi.

İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olan Blazers ev sahibi takıma 22 sayı şansı tanırken, Steve Blake'ın çeyreğin son bölümlerinde kaydettiği basketlerle skor üstünlüğünü yeniden ele geçirdi ve devreyi 52-45 önde bitirdi. 

Üçüncü çeyrekte konuk takımın farkı çift hanelere taşımasına rağmen maçtan kopmayan Jazz, üçüncü çeyreğin son 2.5 dakikasında Ronnie Brewer'ın hücumda devreye girmesiyle son çeyreğe girilirken farkı 4 sayıya indirdi (78-74).

Son çeyrekte Mehmet Okur'un kaydettiği basketlerle öne geçmeyi başaran Jazz, bitime 47 saniye kala Blazers'ın farkı 1 sayıya kadar indirmesine rağmen kritik hücumları sayıya çevirerek sahadan 103-96'lık skorla galip ayrıldı.

Yüzde 52.7 saha içi isabet oranıyla hücum eden Jazz'da milli basketbolcu Mehmet Okur 22 sayı – 9 ribaunt – 2 asistlik performansıyla sahanın en skorer ismi olurken, 9/14 saha içi isabet oranıyla hücum etti. Üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 4 şutun 1'inde isabet kaydeden yıldız oyuncu, serbest atışlarda 3/3 ile oynadı. 


Jazz'da All-Star forvet Carlos Boozer 20 sayı – 8 ribaunt – 3 asist – 1 top çalmayla galibiyette pay sahibi olurken, kenardan gelen Andrei Kirilenko 17 sayı – 4 ribaunt – 4 asist – 2 top çalma ve 1 blokla oyandı. Ronnie Brewer ise, 16 sayı – 6 ribaunt – 2 asistle katkı yaptı.

Blazers'da Brandon Roy 18 sayı – 6 asist – 3 ribaunt – 1 top çalmayla salondan ayrılırken, LaMarcus Aldridge 18 sayı – 2 ribaunt – 2 asist – 2 top çalma – 1 blokla, oyuna sonradan giren Rudy Fernandez 14 sayı – 3 ribaunt – 1 asist -1 top çalmayla maçı tamamladı.

Öte yandan Joel Przybilla, 16 sayı – 7 ribaunt – 2 blokla pota altında etkili oldu.

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