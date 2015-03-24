Utah'da idam mangası geri geliyor

ABD'nin en muhafazakâr eyaletlerinden Utah'ta idam mahkûmları zehirli iğne bulunamadığında veya öldürmede yetersiz kaldığında mahkûmlar kurşuna dizme yöntemiyle infaz edilecek.

Utah Valisi Gary Herbert'in imzaladığı yeni kararnameyle, Utah, ABD'de kurşuna dizme yönteminin uygulanacağı tek eyalet oldu. İdam için kullanılan zehirli ilaçların üretildiği Avrupa ülkeleri idam cezasına karşı çıktığı için ABD'deki eyaletlere zehir satmayı reddederken, Utah çözümü eski yöntemi geri getirmekte buldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Utah Valisi Gary Herbert, eyalette ölüm cezalarının idam mangası tarafından infaz edilmesine olanak tanıyan tasarıyı onayladı. Kurşuna dizilmeyi 'azıcık dehşet verici' bulduğunu söyleyen Herbert, ancak yöntemin gerekli ilaçların sağlanamaması durumunda eyalette idam cezalarının planlandığı gibi infaz edilmesine yardımcı olacağını savundu.

Valinin sözcüsü Marty Carpenter, "Jüri bir zanlının suçlu olduğuna hükmettiğinde ve yargıç idam cezası kararı verdiğinde bizim bu cezayı uygulamaktan başka seçeneğimiz yok. Zehirli iğneyle infaza devam edeceğiz. İdam mangası, gerekli ilaçların bulunamaması durumunda bizim için yedek yöntem olacak" dedi.

'Barbarca'

Geçen yıl Oklahoma eyaletinde zehirli iğneyle infazı sırasında yeni bir ilaç karışımı kullanılan 38 yaşındaki Clayton Lockett'in işlemin başarısız olması üzerine 40 dakika can çekiştikten sonra kalp krizinden ölmesi, infazlarda kullanılan ilaç karışımlarıyla ilgili tartışma başlatmıştı.

Cumhuriyetçi Parti Utah Senatörü Paul Ray, idam mangasının daha insancıl bir infaz yöntemi olduğunu savunmuş, insan hakları dernekleri ise öneriyi "barbarca" olarak nitelemiş ve eyaletin imajına zarar vereceğini ileri sürmüştü.

Utah'ta 2004 yılına kadar ölüme mahkûm edilenlere zehirli iğne ile idam mangası arasında seçim yapma hakkı tanınıyordu. Utah'ta idam mangası tarafından infaz edilen son mahkûm 2010'da Ronnie Le Gardner olmuştu.