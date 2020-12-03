Utah'tan sonra California'da bir dağın tepesinde de "gizemli" monolit bulundu

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Geçen hafta Utah'ta benzer bir durum yaşanmasının ardından bu sefer de California'da bir dağın tepesinde metal monolit bulundu.

The Guardian'ın Atascadero kasabasının yerel basınından aktardığına göre yekpare sütun Pine Dağı'nın üzerinde bulundu. Onlarca turist haberin ardından Pine Dağı'nda yürüyüşe çıktı ve monolitle fotoğraflarını paylaştı.

Yerel basın, monolitin paslanmaz çelikten yapıldığını ve 3 metreden biraz daha uzun olduğunu bildirdi.

Utah'takinin aksine bu monolitin yere sabit olmadığı ve güç uygulanırsa devrilme ihtimali olduğu belirtildi.

Utah'taki monolit, geçen hafta ilk kez helikopterden yerdeki koyunları sayan eyalet yetkilileri tarafından görülmüştü. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı internet kullanıcıları gizemli sütunun nerede olduğunu uydu görüntülerinden buldu. Son haftada yüzelerce kişinin ziyaret ettiği monolit geçen günlerde ortadan kayboldu. Monolitleri kim yerleştirdiği ve Utah'takini kimin kaldırdığı bilinmiyor.