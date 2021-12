Utah'ta sağlık yetkilileri aşılama oranlarını astrolojiyle yorumladı; "En çok aşı yaptıran burç, aslan"

T24 Dış Haberler

ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Salt Lake bölge sağlık departmanı, Koronavirüs'e karşı aşı yaptıranları burçlarına göre ayırarak ilginç bir veri ortaya çıkardı. Sağlık departmanı, en çok aslan burçlarının Covid aşısı yaptırdığını belirtti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Salt Lake sağlık departmanının resmi Twitter hesabından burçlar ve Covid'e karşı aşılanma oranları karşılaştırıldı. Yetkililer, 1.2 milyon kişinin aşı verilerini inceledi.

Tabloya göre aslan burçlarının yüzde 70'i tam aşılıyken en az aşı yaptıran burç akrep çıktı.

Guardian ABD'nin veri ve görsel departmanı başkanı Alvin Chang "Yetkililer, her burçta yüzde kaç oranında aşı yapıldığını görmek için iki veriye bakmıştır. Biri, her burçtan kaç kişinin aşı olduğuna bakmak. İkincisi de bölgede her burçtan toplam kaç kişinin bulunduğunu tespit etmek. Bunu, ülke geneli burçların sayılarına bakıp, bölgede benzer bir dağılım olduğunu tahmin ederek belirlediler. Ancak burçların dağılımı eyalet eyalet, bölge bölge değişebilir" dedi.

ABD geneli burçlar dağılımına bakıldığında ülkede en çok akrep burcunun bulunduğu biliniyor.

The Guardian'a açıklama yapan Salt Lake sağlık departmanı yetkilileri "Tabii ki bu 'süper bilimsel' değil çünkü astrolojiden bahsediyoruz. Aşılama üzerine yapılan konuşmaları kullanabileceğimizi düşündük. İnsanlar aşılamadan bahsetmekten sıkıldılar bunu biraz değiştirmek istedik" dedi.