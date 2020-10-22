Utah'ta "Polis köpeği tarafından ısırılmak istemiyorsanız evde kalın" diyen senatör tepki çekti

ABD'nin Utah eyaletinde Cumhuriyetçi Senatör Don Ipson, vatandaşlara "Eğer polis köpekleri tarafından ısırılmak istemiyorsanız evde kalın" dediği için tepki çekti. Senatör Ipson, daha sonra özür diledi.
The Independent'ta yer alan habere göre, eyaletteki polis köpeklerinin orantısız şekilde kullanıldığına dair eleştirilerin konusu açıldığında Senatör Ipson, eyaletin Temsilciler Meclisi'ne "polislerin işini yapmasına izin vermeliyiz" dedi. Ipson, "Kısıtlayıcı olmak istemiyoruz ama çok sempatim de yok, kamuya zarar vermek de istemiyoruz. Ama ısırılmak istemiyorsanız evde kalın" dedi.
Senatörün sözleri tepki çekti. "Daha İyi Bir Utah İçin Birlik" Ipson'un sözlerini kınayan bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Polis şiddetinden kaçınmak için insanlara 'evde alın' demek Utah'ta bir politikacı tarafından duyulmuş en kötü cümlelerden biri" ifadeleri yer aldı.
Tepkiler üzerine Ipson özür diledi ve şöyle söyledi: Söylemek istediğim şekilde çıkmadı. Yanlıştı, özür dilerim". Daha sonra açıklamasını yineleyen Ipson, "Bir polis memuru ya da K-9 köpeğiyle karşı karşıya gelmek istemiyorsanız kanunu çiğnemezsiniz" dedi.
Utah'ta daha önce bir polis memuru, gözaltında dizüstüne çökmüş ve ellerini havaya kaldırmış bir siyah vatandaşın karşısında köpeğine "ısır" emri vermişti.