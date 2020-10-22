Utah'ta "Polis köpeği tarafından ısırılmak istemiyorsanız evde kalın" diyen senatör tepki çekti

ABD'nin Utah eyaletinde Cumhuriyetçi Senatör Don Ipson, vatandaşlara "Eğer polis köpekleri tarafından ısırılmak istemiyorsanız evde kalın" dediği için tepki çekti. Senatör Ipson, daha sonra özür diledi.

The Independent'ta yer alan habere göre, eyaletteki polis köpeklerinin orantısız şekilde kullanıldığına dair eleştirilerin konusu açıldığında Senatör Ipson, eyaletin Temsilciler Meclisi'ne "polislerin işini yapmasına izin vermeliyiz" dedi. Ipson, "Kısıtlayıcı olmak istemiyoruz ama çok sempatim de yok, kamuya zarar vermek de istemiyoruz. Ama ısırılmak istemiyorsanız evde kalın" dedi.