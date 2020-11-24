Utah'ta kırmızı taşların arasında "gizemli" bir monolit bulundu

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ABD'nin Utah eyaletinin kırsal bölgesinde eyalet yetkilileri gizemli bir monolit (yekpare sütun) buldu.

Monolit, ilk kez helikopterden yerdeki koyunları sayan eyalet yetkilileri tarafından görüldü.

Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğu belirtilen monolitin yere sabit olduğu belirtildi. Yetkililer bir tür metalden yapıldığı belirtilen monolitin çevresindeki kırmızı taşlara kıyasla parlaklığı nedeniyle dikkat çektiğini ifade etti.

Utah otoyol devriyesi hem koyunların, hem de monolitin fotoğraflarını paylaştı.

Helikopterin pilotu Bret Hutchings yerel basına yaptığı açıklamalarda, "Yıllardır uçarım, bu denk geldiğim en garip şey olabilir" dedi.

Arthur C. Clark'ın kısa öyküsü Bir Uzay Destanı'nda monolitler, uzaylıların işe ettiği yapılardı.