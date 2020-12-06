"Utah'ta bulunan 'gizemli monolit' bir sanatçı kolektifine ait olabilir"

ABD'nin Utah eyaletinin güneydoğusundaki ıssız çölde 18 Kasım'da fark edildikten sonra dünya gündemine giren monolitin bir sanatçı kolektifine ait olabileceği ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, The Most Famous Artist adlı sanatçı grubu, cuma günü Instagram sayfalarından monolitin kendilerine ait olduğunu ima eden paylaşımlar yaptı. Grubun cuma günkü paylaşımında, çölde bulunan daha sonra kaldırılan üç köşeli metal yapının fotoğrafı yer aldı.

Instagramda "Joshua Tree’nin dışında BİR MONOLİT DAHA. Bununla birlikte 4 ediyor. Ne anlama geliyor bu?" mesajıyla yeni bir gönderi oluşturuldu. Paylaşımda, California eyaletindeki Joshua Tree National Park civarındaki yeni bir monolit fotoğrafı da paylaşıldı. Grup, son olarak da maske takan sanatçıların monoliti inşa ederken görüntülerini paylaştı.

Monolitlerin uzaylılar tarafından yapıldığına dair komplo teorilerini tiye alan gönderide "Uzaylılar değil miymiş yani?" yazıldı. Hesabın takipçileri fotoğrafların altına "Sen miydin?" diye soran bir yorum bıraktığında, cevap olarak "'Sen'den kastın 'biz'se, evet, bizdik" yanıtı geldi.

Kolektifin kurucusu Matty Mo, Mashable'a röprtajında, monolitlerle ilgisini ne doğruladı ne de yalanladı.

İnternet sitesinde de yapıların fotoğrafları bulunan kolektif, Instagram'da monolitleri üretip 45 bin dolara (yaklaşık 350 bin dolar) sattıklarını da söyledi.

Utah'taki monolit, geçen hafta ilk kez helikopterden yerdeki koyunları sayan eyalet yetkilileri tarafından görülmüştü. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı internet kullanıcıları gizemli sütunun nerede olduğunu uydu görüntülerinden buldu. Son haftada yüzelerce kişinin ziyaret ettiği monolit geçen günlerde ortadan kayboldu.