Utah polisi, önceki Missouri senatörünü öldüreceğini iddia ederek 130 mil hızla giden adamı tutukladı

Utah polisine göre, 36 yaşındaki Utahlı bir adam, kolluk kuvvetleri ile hızlı bir kovalamacanın ardından bu hafta tutuklandı. Adam yetkililere, eski Missouri Senatörü Claire McCaskill'i öldürmek için araba kullandığını söyledi.

The Deseret News’e göre, George William Stahl, Çarşamba sabahı erken saatlerde terörizm tehdidi yapmak, polisin komutasında durmamak, dikkatsiz araç kullanmak, hız yapmak, alkol ve madde etkisi altında araç kullanmak ve uyuşturucu bulundurmakla suçlandı.



Stahl, bir Utah Otoban Devriye Görevlisi tarafından Çarşamba günü saat 12.45'te saatte 115 mil giderken görüldü. Bir polis beyannamesi, bir kolluk kuvvetinin ışıklarını ve sirenlerini çalıştırdığını, ancak Stahl'ın hızlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Aracı ile 10 mil hıza ulaştığı söylenen Stahl, başka bir otoyol askerinin lastiklerini çivilemesinden sonra tutuklandı.



Görevli, ‘’Stahl kavgacıydı ve sarhoş görünüyordu. Alkollü bir içecek kokuyordu , gözleri donuk ve kan çanağıydı. Aracında boş 12 paket Budweiser birası ve kısmen tüketilmiş başka 12 paket daha vardı. Stahl, Adderal, LSD (uyuşturucu madde) ve bira da olduğunu belirtti.’’ dedi.





Yeminli beyanında, Stahl'ın Missouri'ye McCaskill'i "eğer henüz ölmemişse" öldürmeye gittiğini söylediğini de ekledi.

Deseret News’e göre açıklamanın devamında, “Stahl, Missouri Senatörü Claire McCaskill'e birkaç gerçek tehditte bulundu. Birkaç kez onu öldürmek için Missouri'ye gittiğini belirtti." beyan etti.

Stahl, Summit İlçe Hapishanesi’ne kaydedilmeden önce tıbbi olarak değerlendirildi.