Utah polisi, "gizemli" monolitin ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatmayacak

T24 Dış Haberler

Utah polisi, eyaletin kırsal bölgesinde bulunan ve uluslararası medyada haber olan monolitin ortadan kaybolmasıyla ilgili büyük bir soruşturma başlatmayacaklarını söyledi.

San Juan bölge şerifi, ellerinde monoliti kimin çaldığını inceleyecek kadar kaynak olmadığını söyledi.

Monoliti ilk olarak kimin ürettiği ve yerleştirdiği hâlâ bilinmiyor. Utah yetkilileri, konuyla ilgili bilgisi olanların kendilerine ulaşmasını istedi.

Monolit, geçen hafta ilk kez helikopterden yerdeki koyunları sayan eyalet yetkilileri tarafından görülmüştü. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı internet kullanıcıları gizemli sütunun nerede olduğunu uydu görüntülerinden buldu. Son haftada yüzelerce kişinin ziyaret ettiği monolit geçen günlerde ortadan kayboldu