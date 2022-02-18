Utah Jazz Koçu Snyder: LeBron James tüm zamanların en iyisi

NBA dünyasında son yıllarda "tüm zamanların en iyisinin", ya da İngilizcedeki yaygın kullanımıyla 'GOAT'un kim olduğu daha sık tartışılır oldu. Bu soruya hala büyük çoğunluk Michael Jordan yanıtını verirken, son zamanlarda LeBron James'in ismi de bu tartışmada daha sık anılmaya başladı. Bu kervana Utah Jazz koçu Quinn Snyder de katıldı.

37 yaşındaki LeBron, 33 puan, 8 ribant ve 6 asist ile Lakers'ın Utah'ı yenmesinde başrolü oynadıktan sonra Snyder, yıldız oyuncu için "tüm zamanların en iyisi" dedi.

NBA muhabiri Eric Walden'ın aktardığına göre Snyder, "Bazı insanlar bu söylediğime katılmayabilir, ama ben ona böyle hitap ediyorum" diye konuştu.