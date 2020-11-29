Utah'da merak uyandıran metal blok, kimliği belirsiz kişilerce kaldırıldı

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli monolit, cuma günü kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırıldı. Arazi Yönetimi Bürosu (BLM), yasadışı olarak yerleştirildiği tespit edilen monolitin yerinde olmadığını doğruladı.

BLM tarafından yapılan açıklamada, metal bloğun BLM tarafından kaldırılmadığı da belirtilirken, “Yapı uluslararası ve ulusal düzeyde ilgi gördü ve bir kişinin veya bir grubun 27 Kasım akşamı metal bloğu kaldırdığına dair raporlar aldık” ifadelerine yer verildi. Boyu 3,6 metre olan bloğun helikopter tarafından farkedilmişti.