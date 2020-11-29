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Dünya

Utah'da merak uyandıran metal blok, kimliği belirsiz kişilerce kaldırıldı

29 Kasım 2020 15:11

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan monolit adı verilen metal blok, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırıldı. 

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli monolit, cuma günü kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırıldı. Arazi Yönetimi Bürosu (BLM), yasadışı olarak yerleştirildiği tespit edilen monolitin yerinde olmadığını doğruladı. 
 
 
Yetkililer, çölde bulunan blogun Stanley Kubrick’İn 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyordu.
 

 

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