Utah 109-Real Madrid 87

Milli basketbolcumuz Mehmet Okur, Utah'ın Real Madrid'i 109-87 yendiği maçtan sonra kenardan gelen oyuncuların galibiyette önemli rol oynadığını söyledi.

2009 NBA Europe Live Turu’nun son maçında Utah Jazz, İspanya’nın güçlü ekibi Real Madrid karşısında sahadan 109-87’lik galibiyetle ayrıldı. Kendi seyircisi önünde Utah’tan fark yiyen Real Madrid’in yıldız oyuncusu Luis Bullock, kötü bir oyun sergilediklerini belirterek, "Bence yılın en iyi maçını çıkartmadık. Ne kadar çalıştığımızı gösterebildiğimiz bir maç olmadı. Tabii ki rakibimiz de çok iyiydi" dedi.









Utah’ın Rus forveti Andrei Kirilenko ise ikinci çeyrekteki performansın maçı kazanmaya yettiğini ifade ederek, "Kolay bir maç olmadı. Real Madrid oyuncuları özellikle ilk yarıda yürekli bir oyun sergilediler. İkinci çeyrekte seri yakalayınca farkı 15’e çıkarttık ve bir daha arkamıza bile bakmadık" dedi.

Utah'n all-star pivotu Mehmet Okur da kenardan gelen takım arkadaşlarını övmekten geri kalmadı ve "Farkın sebebi kesinlikle maçın kolay olması değil. Önceliğimiz iyi savunma yapmaktı ve bunu başardık. Kenardan gelenler harika oynadılar ve savunmadaki sertliğin artmasını sağladılar. Hücumda ise yüksek yüzdeyle oynadık. Çok eğlenceli bir maçtı" diye konuştu.

Utah’ta oyun kurucu Deron Williams ise farkı fizik üstünlüğüne bağlayarak, "Real Madrid’e oranla daha atletik bir takımız. Oyun sistemimiz de savunulması çok zor bir sistem. Real harika bir takım, antrenörleri çok iyi. Müdafada zorlansak da fizik üstünlüğümüz sayesinde kazandık" dedi.