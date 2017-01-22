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Üşüyen sokak köpeğinin altına kilim serip, önüne ısıtıcı koydular

Kırıkkale’de dondurucu soğukta üşüyen sokak hayvanlarına esnaf sahip çıkıyor

22 Ocak 2017 18:49

Kırıkkale’de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına esnaf sahip çıktı. Bitkin düşen bir sokak köpeğinin altına kilim seren esnaf, uzatma kablosuyla yanına elektrik sobası getirerek onu ısıttı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına, hayvan severler ve esnaf yardım eli uzatıyor. Zafer Caddesi'nde de bitkin düşen bir sokak köpeğini fark eden esnaf ona sahip çıktı. Önce köpeğin altına önce kilim serdiler, ardından uzatma kablosuyla yanına elektrik sobası getirip onu ısıttılar. Diğer sokak hayvanlarına ise mama verip, karınlarını doyurdular.

 

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