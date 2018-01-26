Üşüyen köpeğe sıcak davranış

Uğur AYDIN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te soğuk hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Bir mağazanın kapısının girişindeki paspasın üstüne yatan köpeğin üşüdüğünü gören çalışanlar, üzerine branda örterek hayvanın soğuktan etkilenmesini engellerken, \'Dikkat köpek var. Lütfen rahatsız etmeyelim\' yazısı bırakarak, hayvanın kaldırılmasına da engel oldu.

İzmit\'te dün akşam soğuk hava etkili olurken, sokakta yaşayan hayvanlar soğuktan etkilendi. Üşüyen hayvanlar kendilerine sığınacak yer ararken, mağazaların kapılarındaki klimalar köpeklerin ısınmasını sağladı. Mağazaların kapılarının önüne yatan köpekler, klima sayesinde ısındı. Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasının kapısının önündeki paspasın üzerine yatan köpeğin üşüdüğünü gören mağaza çalışanları, müşteri yoğunluğuna rağmen köpeğin üzerine ısınması için branda örterken, brandanın üstüne \'Dikkat köpek var. Lütfen rahatsız etmeyelim\' yazısı bıraktı. Mağazaya gelenler merakla kapının önündeki brandaya bakarken, altındaki köpeği görünce takdirlerini dle getirdi. Alışverişe gelenler kapının önüne yatan köpeğin yanından içeri girdi.

Hürriyet Caddesi Kapanönü Sokak\'ta ise bir esnaf ise iş yerinin önünde soğuktan üşüyen köpek için kartondan yuva yaptı. İçerisine çuval serilen kutunun içerisine yatan köpeğin karnını doyurması için mama bırakıldı.



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