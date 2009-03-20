Üşüyen Ayaklar şampiyon oldu!

Van'da terör mağduru ailelerin bulunduğu semtte, yırtık ayakkabılarıyla medyanın gündemine gelen ilköğretim okulu öğrencileri, kurdukları "Üşüyen Ayaklar" futbol takımıyla il birincisi oldu.



Van'a göçle gelen ailelerden oluşan Beyüzümü Mahallesi'ndeki Vali Adnan Darendeliler İlköğretim Okulu'nda, futbol takımı kuran öğrenciler zor koşullarda müsabakalara hazırlanarak, Milli Eğitim Bakanlığı Okul İçi Beden Eğitimi tarafından düzenlenen ilköğretim okullarıarası futbol müsabakasında, il birinciliğini kazandı.



Takım, 16-18 Mart tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen müsabakalarda, yıldızlar kategorisinde, rakiplerini eleyerek grup birincisi olmayı başardı. Üşüyen Ayaklar Futbol Takımı, Nisan ayında Osmaniye'de yapılacak karşılaşmalarda da aynı başarıyı göstermesi halinde, Çorum'da yapılacak Türkiye finaline katılacak.



Yardım malzemeleriyle çalıştılar



Zor şartlar altında müsabakalara hazırlandıklarını belirten takım kaptanı Nazmi Önal, futbol sahası bulunmadığı için okulun yakınındaki boş arazide antrenman yaptıklarını söyledi.



Önal, okullarında lastik ya da yırtık ayakkabı ile okula giden öğrencilerle ilgili basında yer alan haberler üzerinde bol miktarda yardım malzemesi gönderildiğini anlatarak, bu yardım malzemeleri arasında yer alan spor malzemelerinin çalışmalarını kolaylaştırdığını kaydetti.



Daha önce spor ayakkabısı ve diğer spor malzemeleri bulunmadığı için büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Önal, gönderilen yardımlar sayesinde takım arkadaşlarının büyük bir istekle müsabakalara hazırlandığını vurguladı.



Erzurum'da elde ettikleri başarının ardından nisan ayında Osmaniye'de yapılacak müsabakalara katılacaklarını belirten Önal, "arkadaşlarıma güveniyorum, çünkü bu müsabakalara büyük bir istekle hazırlandık. Bu başarıyı bekliyorduk. Sonucunu da alacağız" dedi.



Bir süre önce medyada yırtık ayakkabılarıyla görüntüleri yayınlanan Vali Adnan Darendeliler İlköğretim Okulu öğrencileri için gazeteler kampanya başlatmış, Türkiye genelinden çok sayıda giyim malzemesi okula gönderilmişti.

