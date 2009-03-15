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Yaşam

Üşütük Popolar gerçek oldu

Hiç kayak görmedikleri halde kış olimpiyatlarına katılan gençlerin maceralarını anlatan film gerçek oldu.

15 Mart 2009 02:00

Hiç kayak görmedikleri halde kış olimpiyatlarına katılan gençlerin maceralarını anlatan film gerçek oldu.

Jamaika’nın kavuran sıcağından gelerek hiç kayak görmedikleri halde kış olimpiyatlarına katılan gençlerin maceralarını anlatan “Üşütük Popolar” filmi gerçek oldu.

Hayatında kar görmemiş, hava sıcaklığı 22 derecenin altına inmeyen Afrika ülkesi Gana’da Kwame Hkrumah-Acheampong isimli sporcu önümüzdeki kış olimpiyatları kayak şampiyonasına kazanmaya hak kazandı. Karla dört yıl önce tanışan 34 yaşındaki Kwame, kış olimpiyatlarına katılan ilk Ganalı sporcu olacak.

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