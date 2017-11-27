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Usulsüz tavşan avcılarına 5 bin lira ceza

Ömer KOÇ/GÖKSUN(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun İlçesi'nde, usulsüz ve 'Av günü' dışında tavşan avlayan 4 kişiye 5 bin 282 lira idari para cezası kesildi

27 Kasım 2017 14:56

Ömer KOÇ/GÖKSUN(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun İlçesi\'nde, usulsüz ve \'Av günü\' dışında tavşan avlayan 4 kişiye 5 bin 282 lira idari para cezası kesildi.
Kaçak avcılarla mücadele kapsamında denetimlerini sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerine, Göksun\'un Kavşut Mahallesi kırsal kesiminde avcılar olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine jandarmaya birlikte bölgeye giden ekipler, 4 kişiyi tavşan avlarken suçüstü yakaladı. Usulsüz ve belirlenen \'Av günü\' dışındaavlandığı tespit edilen 4 kişiye, 5 bin 282 lira para cezası kesildi. Ekipler ayrıca avlanan 4 tavşana ve av tüfeğine el koydu.

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