'Usulsüz taltif' soruşturmasında gözaltındaki polisler Adliye'de

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan çoğunluğu müdür seviyesindeki 14 polis, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Taltif Komisyonunda görev alan polisler, “usulsüzlük” ile suçlanırken, soruşturmayı yürüten savcı Alper Türközmen, şüpheli polislerin ifadelerini almaya başladı.

İfadelere Memur Suçları Bürosunda görevli savcı Yücel Türközmen de dahil olacak. İfadelerin ardından savcılık mahkemeye kimlerin sevk edileceği konusunda karar verecek. Polis aileleri ise adliye önünde erken saatlerde toplanmaya başladı. Aileleri "Kral Çıplak", "Algı şahane" gibi dövizler açtı.