'Usulsüz taltif' soruşturmasında 3 polise tutuklama, 11 polise adli kontrol talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, çoğunluğu müdür seviyesindeki 14 polis makhemeye sevk edildi. 11 polis hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı, 3 polis hakkında da tutuklama kararı verildi.

Savcı mahkemeye sevk yazısında Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 kişi için adli konntrol ve yurt dışına çıkış yasağı, 3 kişi için de tutuklama talep etti. 14 kişi Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde sorgulanacak.

14 polis, sabah saatlerinde emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Taltif Komisyonunda görev alan polisler, “usulsüzlük” ile suçlanırken, soruşturmayı yürüten savcı Alper Türközmen, şüpheli polislerin ifadelerini aldı.