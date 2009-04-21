'Usulsüz müdür ataması yapılıyor'

Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı Hanefi Bostan, İstanbul genelinde 25 okula usulsüz müdür ve müdür yardımcısı ataması yapıldığını öne sürdü.



Cağaloğlu'ndaki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde açıklama yapan Bostan, atama şartlarına bakılmadan kurumlar arası ya da takvim dışı atamalarla okullara öğretmen atamalarının yapıldığını savundu.



Milli Eğitim Bakanlığından söz konusu atamalarla ilgili cevap alamadıklarını ifade eden Bostan, aylardır usulsüz atamalar konusunu gündeme getirdiklerini, ancak Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in imzasıyla atamaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.



Hanefi Bostan, "İstanbul'da bir hafta içinde 24 kişi hak etmedikleri halde kentin en önemli okullarına asaleten müdür, 1 kişi de müdür yardımcısı olarak atandı. Bu bizim tespit ettiklerimiz. İstanbul'da asaleten kaç kişinin müdür olarak atandığını tam olarak bilmiyoruz" diye konuştu.



Usulsüz olarak 4 öğretmen atamasının da yapıldığını iddia eden Bostan, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 18 memur ve şefin hiçbir gerekçe gösterilmeden keyfi olarak yerlerinin değiştirildiğini öne sürdü.



Açıklamanın ardından, Türk Eğitim-Sen üyesi grup dağıldı.

