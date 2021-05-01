Usulsüz dağıtılan 19 bin 832 "Mesleki Yeterlilik Belgesi" iptal edildi

MEB Maarif Müfettişleri, İzmir Menderes Halk Eğitim Merkezi'nden 19 bin 832 kişiye usulsüz dağıtılan 19 bin 832 ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni iptal etti. Menderes HEM Müdürü İsa Elbir, "Adli, yargılama başladı. Ne olup bittiğini ben de bilmiyorum. Bakanlık, protokol olmadan kurs açıldığı için belgeleri iptal etti. Fatura bana kesildi" dedi.

Söz konusu belge, nükleer santraller dahil tehlikeli ve çok tehlikeli işler ile ilk yardım, gıda hijyeni gibi 259 meslekte çalışmak için zorunlu olarak isteniyor.

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, İzmir Menderes Halk Eğitim Merkezi'ndeki skandalla ilgili harekete geçti ve Bakanlık, 19 bin 832 belge iptal etti. İzmir Valiliği'ne isim listesi resmi yazıyla bildirildi. HEM Müdürü İsa Elbir, açığa alınıp, dava açıldı. Suçlamaların odağındaki Menderes HEM Müdürü İsa Elbir, “Adli, yargılama başladı. Ne olup bittiğini ben de bilmiyorum. Bakanlık, protokol olmadan kurs açıldığı için belgeleri iptal etti. Fatura bana kesildi. Bir tek ben suçlandım. İlçe müdürü, şube müdürleri izin vermezse, kurslar açılamaz. Belge satışı yok” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2018'de değişti. ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler' sınıfındaki meslekleri yapabilmek için ‘diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız iş yeri açma, kalfalık, ustalık, usta öğreticilik' gibi Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Bu belgeleri Halk Eğitim Merkezleri kurs açarak veriyor.

Usulsüz belgelerin yasanın yürürlüğe girdiği 2019 yılı Aralık ayında dağıtıldığı belirtiliyor.