Usulsüz çakar kullanılan araba sayısı yüzde 80 arttı

Trafikte usulsüz biçimde çakar lamba kullanırken yakalanan sürücü sayısı bu yılın ilk 8 ayında yüzde 80 oranında arttı.

Piyasada ve internette de, 96 liradan 584 liraya kadar fiyatlarla serbestçe satılıyor. Trafikte geçiş üstünlüğü sağlamak kadar, “Statü'' amacıyla da kullanılan çakar lambalar, vatandaşların araçlarında olduğu taktirde 2 bin lira para ve 20 ceza puanı yazılıyor. Bir yılda 3 kez çakar lamba ile yakalananların araçları da 15 gün süreyle parka çekiliyor. 2010 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile belirli araçlar ve makamlar dışında çakar kullanımına sınırlama getirildi.

Bakanlık açıklama yaptı

Sözcü'den Zekeriye Albayrak'ın haberine göre, kamuda, yerel yönetimlerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar lamba kullanımı da yasaklandı. Bakanlık “Kolluk araçları dahil geçiş üstünlüğünden yararlanma sürekli bir hak değildir. Bu araçlar ancak tehdit ve görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde ve en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla, geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilir'' açıklaması da yaptı. Ancak bu yasak ve 2 bin lira cezaya rağmen çakarlı araçların önüne geçilemedi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre çakar lambayı ancak ambulans, polis, itfaiye, zabıta ve koruma araçları kullanabiliyor.

3 bin 847 araca ceza

Vatandaşlar da yetkileri olmadığı halde araçlarına çakar taktırıyor. Bu araçların sıkıştırdığı otomobil sürücüleri zor anlar yaşıyor, kazalar da meydana geliyor. Trafik ekiplerinin bu yılın ilk 8 ayında yaptığı denetimlerde toplam 3 bin 847 araç sürücüsüne usulsüz çakar kullanmaktan ceza yazıldı. Buna rağmen usulsüz çakar kullanımının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 80 oranında arttı. Sürücüler, “Trafikte sıkıştırıyorlar. Birden önümüze dalıyorlar ve kaza riski fazlalaşıyor. Kendilerinde ayrıcalık görüp insanları taciz ediyorlar. Bu büyük bir tehlike” diyor. Ekipler, ‘çakar' olarak tabir edilen yetkisiz ışıklı veya sesli uyarı işareti kullananlara yönelik yoğun denetimlerini sürdürüyor. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kazalara yol açan ‘aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri' şeklinde tanımlanan ‘makas atma'ya ise geçen yılın ilk 8 ayında 43 bin 443 işlem yapıldı.