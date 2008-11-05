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Yaşam

Usturalı sevgili vahşeti

Ankara’da kreş öğretmeni Eda Çalış (22), iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi bilgisayar öğrencisi Volkan Eroğlu’yla (22) tartışıp ayrıldı.

05 Kasım 2008 02:00

ANKARA’da kreş öğretmeni Eda Çalış (22), iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi bilgisayar öğrencisi Volkan Eroğlu’yla (22) tartışıp ayrıldı.

Ortak arkadaşları Murat Burhan çiftin barışması için arabuluculuk yapmak istedi. Görüşmeler sırasında birbirlerinden etkilenen Murat Burhan ile Eda Çalış birlikte olmaya başladı. İlişkiyi öğrenen Volkan, eski kız arkadaşına, "Beni arkadaşımla mı aldatıyorsun" diye çıkıştı. Yeni sevgililer, 26 Ekim günü bir araya gelerek iddiaya göre plan yaptı.

"Ustura" lakabı ele verdi

Eroğlu’nu arayan Murat Burhan buluşmak istedi. Gece, Göksupark’ta buluşan iki arkadaş, genç kız için tartışmaya başladı. Taşıdığı özel ustura nedeniyle "Ustura" lakabını taşıyan Burhan, Eroğlu’nu 17 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını kesti. 28 Ekim sabahı cesedi bulan polisler, cinayette kullanılan usturayı parmak izi incelemesine gönderdi. Hiçbir ize rastlanmayan usturanın sahibi olduğu belirlenen Murat Burhan’ın telefonu dinlemeye alındı. Burhan ile Çalış’ın telefonda, Volkan’ın öldürülmesiyle ilgili konuştuğunu belirleyen polisler, çifti yakaladı. İki sevgili tutuklandı.

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