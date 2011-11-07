-Üstünlük kabul etmiyoruz RİZE (A.A) - 07.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir etnik unsurun bir diğer etnik unsura üstünlüğünü kabul etmediklerini belirterek, ''Bizim tek derdimiz var; biz Türk'e ne kadar saygı duyuyorsak Kürt'e de o kadar saygı duyarız. Laz'a da o kadar saygı duyarız'' dedi. Rize'de halka hitap eden Erdoğan, etnik unsurların birbirlerine üstünlüğünün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Hiçbir etnik unsurun bir diğer etnik unsura üstünlüğünü kabul etmiyoruz. Bizim tek derdimiz var; biz Türk'e ne kadar saygı duyuyorsak Kürt'e de o kadar saygı duyarız. Laz'a da o kadar saygı duyarız. Bak Rize'de konuşuyorum. Laz'a da o kadar saygı duyarız. Bak Gürcistan'ın yanında konuşuyorum. Ama içimizde Gürcüler de var, Gürcü'ye de o kadar. Abhaz'a da o kadar, Roman'a da o kadar, Arnavut'a da o kadar saygı gösteririz. Bu ülkede kim varsa, hepsi bu ülkenin vatandaşıysa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her fert bizim canımızdır, ciğerimizdir. Onların hakkını, hukukunu korumak bizim için bir görevdir ve bu görevi yapacağız.'' Türkiye'nin değiştiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: ''Ama bizim sevgimizi dinamitlemek isteyenler var. Buna fırsat vermeyelim. Kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenler var. Buna fırsat vermeyelim. Biz kardeşiz. En büyük zenginliğimiz bu. Bu kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenlere inşallah fırsat vermeyeceğiz. İşte bu bayram aslında bu kardeşliği dinamitlemek isteyenlere en güzel cevaptır.'' Erdoğan, bayramın tüm insanlık için, İslam aleminin barışı, kardeşliği için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. -Kalıcı konutlar temmuzda tamam- Van'da meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şu ana kadar Van'la ilgili hükümet olarak, tüm sivil toplum örgütleri olarak, elimizden gelen bütün gayreti gösterdik, gösteriyoruz, göstereceğiz. Bildiğiniz gibi çok kısa bir sürede arama kurtarma çalışmalarını sona erdirdik. 10 gün gibi bir sürede arama kurtarma çalışmaları bitti, şimdi ise enkaz kaldırma çalışmalarını da bitirmek üzereyiz. Geçici konutların, çadır gibi, Mevlana Evleri gibi, bunun yanında konteynerler gibi köylere varıncaya kadar, bunların da tüm yapıları inşallah en geç önümüzdeki ayın ortalarına kadar bitireceğiz. Çadır olarak şu ana kadar yaklaşık 50 bin civarında çadır dağıttık. Mevlana Evleri'nin, konteynerlerin inşası devam ediyor. Mümkün olduğunca kara açık bölgelerde, konteynerleri, Mevlana Evleri'ni tercih ediyoruz ve vatandaşlarımızı bu karda kışta açık bırakmamanın gayreti içerisindeyiz.'' ''Bütün bunları yaparken, yurt dışından bizim bu deprem felaketine duyarlı olan tüm ülkelerin devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına, daha doğrusu milletlere Türkiye olarak bizler de kalbi muhabbetlerimizi bildiriyoruz'' diyen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Tabii buralarda kalıcı konutlarımızı da inşallah, fevkalade bir hal olmazsa temmuz sonuna kadar kalıcı konutları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda ihaleler bitiriliyor, süratle inşaat çalışmalarına başlayacağız. Nasip olursa cuma, cumartesi günleri ben de arkadaşlarımla beraber orada olacağım. Bildiğiniz gibi bayramın birinci günü Cumhurbaşkanımız oradaydı. Sürekli bakan arkadaşlarım Van ve Erciş'te. En az iki bakan arkadaşım sürekli orada, milletvekillerimiz orada, bürokrat arkadaşlarımız orada asla Van'ı Erciş'i yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Şunu bilmenizi istiyorum. 'Devlet nerede?' diyenler dürüst davranmıyorlar. Hepsi kesinlikle yalan söylüyorlar.''