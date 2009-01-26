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Yaşam

Üstün yetenekli çocuklara danışmanlık

Amasya’da üstün yetenekli çocuklara yönelik düzenlenen Bilim Danışmanlığı Kursu için açılış programı gerçekleştirildi

26 Ocak 2009 02:00

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde "üstün yetenekli çocukların sahip oldukları özellikler ve eğitimleri"ne yönelik düzenlenen, Bilim Danışmalığı Kursu dolayısıyla açılış programı gerçekleştirildi.

Amasya Üniversitesi, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Bilim Danışmalığı Kursu başladı.

Amasya Üniversitesi öğretim üyesi ve proje koordinatörü Doç. Dr. Murat Gökdere, açılışta, 7 gün sürecek kursun üstün yetenekli ve zekalı öğrencilerin belirlenmesi ve eğitimi için önemli olduğunu söyledi.

Üstün yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Gökdere, "Bu tür öğrencilerin üzerinde özenle durulması ve onların belirledikleri hedeflere doğru ilerlemesi için bu tip çalışmalar da önem
taşıyor" dedi.

Sınıf öğretmenleri ve üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 60 kursiyerin katıldığı kursun açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Yurdagül Aydoğan, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Yürekli, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Baykoç Dönmez ve Amasya Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt katıldı.

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