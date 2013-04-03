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Yaşam

Üstün yetenekli çocuklar kaynakçası

Türk kaynakçacısı Bülent Ağaoğlu, üstün yetenekli çocuklar hakkında yazılmış makale,tez,yazılı ve görsel materyalleri tarayarak üstün yetenekli çocuklar kaynakçası hazırladı

03 Nisan 2013 18:11

Türkiye’nin ilk bilgi bankacılarından olan ve 1981’den beri gönüllü olarak kaynakça hazırlayan Türk kaynakçacısı Bülent Ağaoğlu, yeni hazırladığı 'Üstün Yetenekli Çocuklar Kaynakçası'nı paylaştı.

Nisan 2012 tarihinde başlayan emeklilik döneminde Türkiye’nin önemli konularında kaynakçalar hazırlamaya kendini adayan Ağaoğlu, bu konuyu Ocak 2013 içinde televizyondan 25. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun bir diğer gündeminin üstün zekalı çocukların eğitimi konusu olduğunu öğrenince seçti.

Daha önce yaratıcılık, inovasyon ve patent konularında 3 kaynakça hazırlayan bibliyograf Ağaoğlu, tamamlayıcı olur düşüncesiyle üstün yetenekli çocuklar konusunu seçtiğini belirtti. Kaynakça, Üstün yetenekli çocuklar hakkında yazılmış makale, tez, yazılı ve görsel materyallerin taranması ile elde edildi.


Kaynakçaya ulaşmak için tıklayınız

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Üstün yetenekli çocuklarkaynakçabülent ağaoğlu

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